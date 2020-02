per | 13/02/2020 20:08 |

Els Coralins eren cinc germans d’una gran nissaga de castellers de l’actual Colla Vella.Eren molt bons castellers i eren els encarregats de formar el famós pilar de cinc per les festes de la Candela, en què posant-se a toc de gralla un damunt de l’altre avançaven caminant pel carrer de la Cort, un pic havia sortit la processó de l’església de Sant Joan.

En Ramon Coralí era un dels germans, el més fort i ferm, i estava situat a segones, on portava tot el pes del pilar. Cal dir que festejava amb una noia que vivia al final del carrer de la Cort si comencéssim a contar des de l’església, és a dir a tocar de la plaça del Pati.

Per demostrar-li el seu amor, en Ramon li va prometre a la noia que per les festes de Sant Joan li portaria el pilar de cinc fins davant del portal de casa seva.Aquesta fita mai l’havia assolit cap colla castellera, ja que el més a prop que s’hi havia estat era haver arribar fins a la costa de la Peixateria, més o menys per la meitat del recorregut.

Van arribar les festes de Sant Joan, i tossut en Ramon com tots els germans, van començar a fer el pilar de cinc, avançant pel carrer de la Cort, fins a passar pel carrer de la Peixateria; el pilar anava brandejant, però els Coralins van seguir avançant per a la fi arribar al portal de la noia.

Aquest fet casteller va ser considerat llegendari en aquella època, i en Ramon va ser conegut com l’Amo del Pilar de Cinc.

Cal dir que en Ramon es va casar amb la noia, i va viure a la casa on va fer arribar el pilar.

Passats trenta anys, uns altres castellers de la seva mateixa colla van voler aconseguir aquella efemèride, i es van disposar a repetir-la.

En Ramon Coralí va veure com aquell pilar anava avançant, i fins passar el carrer de la Peixateria, no es va adonar que la que era ara la seva dona era al portal com trenta anys abans, quan ell i els seus germans van realitzar aquella fita, i veient que aquells nous castellers quasi arribaven al seu destí, li va agafar un rampell de ràbia i gelosia, i sense pensar-s’ho, es va atansar al pilar, s’hi va abalançar i amb una espenta el va fer caure.

D’ençà que mai ningú va gosar treure-li l’efemèride al germà Coralí, i sempre ha estat recordat per aquest fet com l’Amo del Pilar de Cinc.