//La venjança del vi

L’any 1809, les tropes napoleòniques, comanades pel general Saint-Cyr, van entrar a la ciutat de Valls per tal d’enfrontar-se a l’exèrcit espanyol, comanats pel general Reading, i es va originar a l’indret del pont de Goi la famosa batalla.

Diu la tradició oral que l’exèrcit francès saquejava tots els pobles per on passaven i els seus soldats causaven incendis, violacions i robatori, per totes les cases i esglésies, i mataven a qualsevol vilatà que s’oposés als seus saquejos i comeses.

Per aquest espantós fet els vallencs van fugir de llurs cases per intentar amagar-se pels boscos de Valls i endur-se allò més preuat de les pròpies llars , així com també el menjar, inclús els seus animals i bestiar, ja que eren sabedors que les tropes napoleòniques tenien l’afició de matar qualsevol ésser viu que es trobessin al davant.

Cal dir que l’únic que no van poder agafar els vallencs va ser el vi dels seus cellers, ja que aquesta costosa comesa els faria perdre moltes hores de feina.

Així que l’exercit francès, en arribar a Valls, es va sorprendre de trobar-se el llogaret gairebé desert, i furiosos perquè no podien obtenir un bon botí com en els seus saquejos habituals, i ni trobar prou aliment abans de la batalla, van començar a beure el vi dels cellers, que no es van poder emportar els vilatans, i d’aquesta manera els enemics almenys ofegarien la seva frustració.

Sabedors un grup de vallencs que les tropes napoleòniques jeien adormides als mateixos cellers per tanta ingesta de vi, es van disposar a atacar-les, i així van poder venjar-se’n matant un considerable nombre de soldats.