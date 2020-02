//La rateta d’or

La setmana passada va començar l’any nou solar xinès. Cal tenir en compte que, a la Xina, es fan servir dos calendaris: el de la lluna —que és el que coincideix amb la celebració popular— i el del sol —que es va encetar el dia 4 de febrer. Quan es treballa en metafísica (fengshui, astrologia xinesa) s’utilitza, especialment, aquest darrer.

Fer prediccions que serveixin per a totes les persones és impossible perquè dependrà de la composició de la carta de 4 pilars de cadascú. Aquesta equival a una carta astral feta segons l’astrologia xinesa i es calcula a partir de les dades de naixement, que es tradueixen en un pilar per a l’hora, un per al dia, un per al mes i un per a l’any.

Cada any també correspon a un pilar. El del 2020 es compon de metall yang i de la rata i l’anomenen l’any de la rata d’or. Si bé no es poden oferir pronòstics generals, sí que es poden apuntar alguns trets molt genèrics:

· La rata representa l’inici del cicle dels 12 animals del zodíac xinès i presagia nous inicis i renovació.

· Els elements presents en aquest pilar no es troben en conflicte, ja que el metall genera aigua en el cicle dels 5 elements. Això ens portarà un any amb més harmonia que l’any anterior.

· Pel que fa a l’economia, serà un any en què es viurà certa recessió causada, sobretot, per la por de moltes persones, por que probablement es manifestarà també en altres àmbits.

· El predomini de l’aigua farà que la majoria dels desastres que es viuran tinguin a veure amb aquest element (tempestes, desbordament de les aigües, esllavissaments de terra a causa de les pluges…).

· Aquesta gran presència d’aigua provocarà, també, que es vegin afavorides les indústries que es relacionen amb aquest element: Tot el que fa referència al mar —mariners, pescadors, creuers…—, proveïdors d’aigua, aigües residuals, bugaderies, conservació en fred, neteja, comunicació, turisme, transport, empreses de mudances, mestres, oradors, lingüistes, periodistes, comerç, terapeutes i cantants.

· Totes les persones que tinguin algun cavall a la seva carta de 4 pilars, viuran un any de reptes. En quin àmbit de la vida els experimentaran tindrà a veure amb el lloc que ocupi aquest cavall en la seva carta. Per exemple, si és al pilar del dia, seran relatius a la parella; si és al del mes, es relacionaran amb la feina.