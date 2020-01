//La diablessa del coll de Lilla

Expliquen els comarcans que antigament l’actual coll de Lilla era conegut pels enemics sarraïns com el lloc on s’apareixia la diablessa Lilith.

Aquesta criatura llegendària d’origen maligne era considerada com la primera dona que va aparèixer a la Terra, creada per Déu mateix juntament amb Adam, però va abandonar el món terrenal perquè no volia ser sotmesa per l’home, va recórrer els inframons demoníacs i es va convertir en una diablessa.

A l’època medieval, els sarraïns que assetjaven la nostra comarca, quan es dirigien al llogaret de Lilla, que dominava tot el nostre territori, passaven per camins empedrats i runes d’antics assentaments ibers que els feia mal auspici, i cap sarraí gosava d’anar-hi tot sol per por que els aparegués una bella donzella que els seduïa per després causar-los la mort.

Aquesta donzella era coneguda amb el nom de Lilith, de la qual eren sabedors que era una diablessa maligna que es transformava en una bella dama.

D’aquesta manera, aquell llogaret i indret de pas era conegut com Lilith, en record a la malvada criatura que se’ls apareixia, i la toponímia actual l’ha anat derivant fins a dir-ne Lilla, i així ha estat recordat fins als nostres dies.