A mitjans del segle XVII, en plena guerra dels Segadors, els exèrcits de les tropes castellanes del monarca Felip IV, amb 7.000 soldats i 3.000 cavallers, tenien ocupades les viles de Valls, Montblanc i Cabra del Camp, entre altres llogarets propers, per tal d’avançar i poder conquerir la ciutat de Barcelona.

Estratègicament, l’estret del coll de Cabra era un punt de pas molt important per a l’exèrcit castellà, ja que significava dominar l’únic pas a peu pla de les terres de Lleida a Tarragona sense haver de passar per les nostres serres i muntanyes. Com en un tauler d’escacs, havent conquerit el poble de Cabra dominava tota la partida en el brutal joc de la guerra.

Amb l’objectiu de frenar la invasió castellana a què eren sotmesos els nostres pobles, voluntaris soldats mercenaris catalans anomenats Miquelets s’uniren a la comesa d’expulsar l’exèrcit del rei Felip IV. Petits escamots s’amagaren per les muntanyes de la nostra comarca per tal de no ser descoberts, intentant planejar atacs, accions, agafar informació i cercar els passos de l’enemic, sempre a una distància vigilant des de les muntanyes properes els pobles ocupats.

Per aquest motiu, es coneix una cova a recer de Cabra del Camp, a uns 560 metres d’altitud damunt mateix del coll de Cabra, per la part de la serra del Jordà, com la cova dels Miquelets, de què expliquen que els antics vilatans s’hi van refugiar per tal de planificar els atacs i vigilar les accions de l’enemic, que tenia ocupada la vila de Cabra. Per la seva ubicació no podien ser vistos, l’orientació de la boca de la cova no es podia veure des del camí d’accés a la muntanya i estava protegida del vent que bufava del nord a l’estar situada al vessant contrari de la vila, en un petit cingle.

D’aquesta manera, els Miquelets podien controlar els dos vessants del coll de Cabra i dominar els moviments de l’enemic, tant per la part de Lleida com per la part de Tarragona. Podem deduir que varen controlar també el poble de Montblanc, on l’any 1649 es va originar una gran batalla entre els dos bàndols.