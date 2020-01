//La comitiva del rei Pere el Gran

El rei Pere el Gran va morir a Vilafranca l’any 1285, i en el seu testament va fer jurament que volia ésser enterrat al monestir de Santes Creus.

Diu la tradició oral que tanta estimació li tenia la gent que, en assabentar-se els vilatans de la defunció del monarca, una gran multitud de plors i crits com ningú havia vist mai ompliren de dol tota la nostra terra, i molts missatgers del rei foren enviats per terres llunyanes el mateix dia del fet, i l’endemà arribaren de tot arreu més de vint mil persones que s’atansaren al palau reial de Vilafranca per donar condol i respecte a la seva ànima, on es diu que no hi va poder caber tanta gent, fins a dues llegües de la vila.

Aquella gran comitiva de vilatans van acompanyar les despulles del rei en processó caminant des de Vilafranca fins a Santes Creus, i expliquen que quan els primers arribaven a dalt del coll de Santa Cristina, els darrers començaven a sortir de Vilafranca, essent la processó reial mes gran mai coneguda, de què es diu que van trigar alguns dies a arribar al monestir.

Cal dir que l’any 2006 el Centre Excursionista del Penedès va organitzar una primera caminada per recordar aquest fet llegendari, i d’aquesta manera intentar reproduir i documentar el trajecte que varen fer els nostres avantpassats en aquella comitiva fúnebre reial, d’una distància de 38 quilòmetres.