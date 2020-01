//La campana d’or

Fa molts segles, es diu que uns pirates que van robar de les costes àrabs varen atracar el seu vaixell en una platja de Coma-ruga. En un dels molts saquejos que van fer en els poblets per on passaven, varen robar una gran campana d’or de l’església de Vilafranca.

En assabentar-se del robatori, tropes armades cristianes van anar a recuperar la preuada campana, i d’altres en direcció a la platja, on tenien els pirates l’embarcació.

Els pirates, per tal de despistar els enemics, en comptes de tornar cap al vaixell per la zona de Coma-ruga, van anar en direcció cap a Valls per tal de carregar el seu botí per la part de Tarragona, sabedors que per la comarca de l’Alt Camp no obtindrien tanta resistència.

Com la campana era tan gran i pesada i veient els pirates que les tropes cada vegada se’ls atansaven més, van pensar que potser no arribarien al seu destí i van decidir enterrar-la per tal d’amagar-la, per així recuperar-la més tard, un cop poguessin conquerir aquella terra i imposar la seva religió sarraïna.

Immediatament van començar a enterrar aquella gran campana d’or, on varen posar grans munts de pedres i terra, fins que van acabar realitzant una nova muntanya, diuen que per la zona del Montmell, a recer de terres penedesenques i de l’Alt Camp.

Un cop acabada aquella comesa fugiren cap al seu vaixell, on no van ser descoberts .

Els pirates no van fer cap mapa del tresor per després tornar a cercar la campana i la van enterrar en un lloc precís on es veien els set campanars dels pobles propers, que podríem deduir que fossin els de Rodonyà, Masllorenç, Montferri, la Bisbal, la Joncosa, Albinyana o Llorenç .

A la fi, els sarraïns van ser expulsats de tot el nostre territori i es diu que no van poder recuperar la campana, que encara resta amagada en algun turonet dels nostres llogarets.