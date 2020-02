//Jaume Martí: un projecte continuista i inclusiu

Divendres passat, 14 de febrer, la Colla Joves Xiquets de Valls, en assemblea general, nomenava per unanimitat i en candidatura única el nou cap de colla, Jaume Martí, que substituirà Francesc Ramon, que ha estat al capdavant de l’agrupació aquestes tres últimes temporades.

El projecte de Francesc Ramon ha estat positiu i “el passet a passet” ha donat bons fruits. Això s’ha fonamentat en el fet que el mandat de Francesc Ramon ha tingut una durada de tres anys que han donat estabilitat per poder portar un projecte coherent per entomar el present i encarar el futur.

Ens hauríem de remuntar al mandat de Pere Rico del 2006-2007-2008 per tornar a trobar tres temporades consecutives d’un cap de colla al capdavant de la Joves Xiquets de Valls. Això dona mostra del desgast que comporta estar al davant de la nau vermella dels Xiquets de Valls. Ens torna a venir a la ment, i ja ho hem dit altres vegades, el que comentava un dels fundadors de la Colla Joves, que deia que ser cap de colla dels vermells era com ser un funàmbul a dalt d’un filaberquí fent equilibris, però, afegia, que molts esperaven que caigués. Jaume Martí entra net, sense cap motxilla a les espatlles que li pesi ni condicionat per cap tendència interna, i ho fa amb senzillesa i modèstia, es posa al capdavant de la colla amb un nivell casteller superior de com la va trobar Francesc Ramon quan va agafar el càrrec.

El nou mandat de Jaume Martí es continuista perquè vol seguir la línia d’escoltar i entomar les opinions i crítiques, les internes i les externes. I en l’àmbit casteller vol conservar el que s’ha fet, pilars, 2de8, 3de9…, i aprofundir en els castells amb manilles perquè, segons manifesta en l’entrevista feta en aquestes pàgines d’El Vallenc, al entrar-hi més gent en aquestes construccions, se’n puguin sentir partícips més castellers. El calendari casteller, comenta Martí, serà similar a l’any anterior i no està tancat, tindrà dues novetats: l’actuació a la Festa Major de la Selva del Camp i la del Pla de la Seu a Tarragona.

El mandat de Jaume Martí compta amb un equip jove amb cares noves i d’altres que provenen de l’anterior mandat i amb la incorporació de dos subcaps de colla. Les grans línies ja estaven traçades anteriorment, com l’escola de castells, l’equip sanitari, el responsable de reparació física. En l’àmbit social estarà ben complementat pel president, Roger Estil·les, que ho és des de l’any passat i que ha mostrat bones maneres i molta cintura. Un dels reptes que es proposa el nou mandat és fer els assajos més àgils per no haver d’acabar tan tard. El nou cap de colla no es marca reptes de forma molt concreta, però no renuncia a res: “Els objectius ens els marquem nosaltres mateixos i si la gent respon en positiu, la Colla Joves arribarà allà on es proposi.” Doncs això, sí senyor.