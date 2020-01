//Feliços per sempre

Després dels articles dedicats al primer i segon txakres, avui toca parlar del tercer centre que reparteix l’energia, o prana, per tot el nostre organisme

Es troba al plexe solar, més o menys entre el melic i la base de l’estèrnum, i s’anomena manipura, que significa, en sànscrit, “ciutat de joies brillants”. I és que es diu que en aquest punt guardem el nostre tresor més preuat: la consciència de nosaltres mateixos.

S’associa a l’element foc i es relaciona amb la força de voluntat, l’autoestima i la transformació.Quan es troba equilibrat, ens sentim únics, valorats, confiats i amb energia i som espontanis, oberts i afectuosos.

Si es troba bloquejat, podem esdevenir controladors o controlats, intolerants, perfeccionistes en excés, vanitosos, irats i amb una forta necessitat de reclamar atenció. Si el seu “foc” no crema, potser ens mancarà energia per dur a terme les nostres idees, amb por al rebuig i indecisió.

Aquest txakra regeix el sistema digestiu (amb el fetge i el pàncrees inclosos) i els músculs.

Els txakres es poden treballar de diverses maneres, com ara la pràctica del ioga, la meditació o el reiki. A més, hi ha diverses eines que hi ajuden; entre elles, determinats aliments. Per a la salut d’aquest txakra resulta adient consumir espècies com el pebre negre, el clau o el gingebre, llavors com el fonoll, l’anís, el comí, la llinassa o les llavors de gira-sol i carbohidrats com l’arròs, la civada, la pasta o el pa.

Treballar el flux d’energia del tercer txakra ens ajuda a fer realitat els nostres somnis.

“Qui medita en el tercer txakra està constantment feliç” (Siva Samhita, 5.81).