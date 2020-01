//Els vehicles elèctrics

L’arribada dels cotxes elèctrics no només està generant grans expectatives des del punt de vista mediambiental sinó que també mou molts diners. Si de veritat els governs apostessin per reduir les emissions contaminants obligarien les marques automobilístiques a fabricar vehicles més barats. Un cotxe petit amb una autonomia de 390 km no pot valdre prop de 30.000 euros. És una broma? Llavors ens convencen que tot són avantatges: aparcament gratuït, peatges de regal, etc. Algú s’està fent ric a costa de descontaminar el planeta. Qui no es faran rics seran els tallers mecànics de tota la vida, ja que amb els elèctrics s’hauran acabat els canvis de filtre, els embragatges, els turbos, la distribució i la carburació. Res. Això sí, les bateries, amb tot el que contamina fabricar-les, aniran o van, millor dit, a preu d’or.

Actualment si el nostre vehicle ha estat matriculat abans del 2006, Ada Colau no ens permetrà entrar a Barcelona, si no és pagant, llavors sí que podrem contaminar tot el que vulguem. Les prohibicions són menys prohibicions quan hi ha diners damunt la taula. Contaminar està malament però només per a tots aquells que no paguin. Aquells que s’hagin gastat 30.000 euros en plaques solars o un cotxe elèctric de la mida d’una caixa de sabates estaran lliures de pecat.

És més senzill castigar els conductors d’una ciutat com Barcelona amb una multa cada 90 minuts, tal com ho regula ara la nova llei de fa unes setmanes, que no pas obligar els fabricants a vendre cotxes elèctrics a la meitat de preu.

Malgrat tot això, la petroquímica de Tarragona té unes emissions totalment pures, segons els estudis i els experts que així ho diuen. És a dir, la zona amb més casos de càncer de tot el territori espanyol promociona i convenç el senyor Ramon perquè es vengui el seu 127 Supermirafiori a canvi d’un cotxe que podrà endollar com el transistor des d’on escoltava en Puyal.

Però tot això no és res comparat amb el vehicle de moda, l’artefacte que neteja les consciències de qui vol ajudar l’ecosistema: el patinet elèctric. No contamina i ja de passada tampoc està regulat, no paga impostos, ni assegurances, no té llums ni clàxon i per tant disposa de llicència per matar-nos però sense emissions, és clar.

