//Els nous temps

Les noves generacions estan de moda. Youtubers de catorze anys que cobren més que nosaltres, influencers de setze que ens expliquen que avui han esmorzat una truita amb espàrrecs, i en definitiva, xavals amb més projecció que qualsevol partit d’ultradreta. Internet s’ha convertit en aquell univers paral·lel on tot és possible i gairebé res és del tot veritat. Arriba una nova fornada de nanos amb connexió 5G i accés a dades il·limitades. Els de la meva quinta passàvem setmanes per fer un treball a la biblioteca mentre consultàvem les enciclopèdies pertinents. Google no sortia ni als episodis més avantguardistes de Star Trek. Abans de despenjar el telèfon fix de casa, ens jugàvem la vida perquè en realitat no sabíem si seria el director de l’escola que trucava per advertir els pares que faltàvem a classe. Ara tot això ha canviat i la canalla va un pas al davant nostre en tots els sentits.

Viuen en un món digital on els fills espien els pares perquè en saben més i aprenen més de pressa. Els treballs de la biblioteca els poden trobar a webs com “patatabrava.com” o fins i tot comprar-los a qualsevol espavilat en forma de mercenari de disset anys. L’univers digital s’ha carregat des de les oficines bancàries, on s’ha perdut el tracte humà i s’ha guanyat un tracte comercial que permet no fer-te l’ingrés i endossar-te un mòbil, fins al petit comerç. Pels nens, els Reis ara no venen d’Orient sinó d’Amazon i el berenar de pastes i bollicaos de tota la vida ara ha de passar pel filtre dels vegans, els celíacs i els intolerants a tot. Les àvies de tota la vida ja no tenen cabuda en un món on necessitem el telèfon per pagar, una password per actualitzar la tele i un cotxe elèctric per entrar a les grans ciutats.

Els avis no tenen flow i aviat els calçots s’hauran de coure amb la llumeta del rellotge amb l’etiqueta de eco-friendly. El tabac ja no és per a cowboys de cavall i barret, ja que ara el que es porta és el patinet, la bici i la cigarreta de vapor per a modernets sans i saludables. També els diumenges han canviat, abans es vestien de xocolata amb xurros i ara en canvi porten malles de colors, vambes i curses per tot el territori català. Aquest cop no ho tornarem a fer.

@Sospedra78