//El truc del repartiment

Després d’apreciar les mesures gairebé instantànies que van aplicar els governs regionals de Madrid i Andalusia a l’arribar al poder, convenia una o unes reflexions pausades que hem anat cercant i que mirarem d’explicar amb claredat. Podem observar com l’elefant segueix destrossant la teteria sense fer soroll. Aquestes mesures tenen a veure amb les màximes econòmiques que han marcat per a mal el canvi de segle. La falta de suport a las desigualtats socials, especialment les que marquen el designi cada vegada més penós de l’educació, el transport i la salut pública, es va unir a decisions que premien els privilegis de les classes altes, amb la reducció d’impostos i l’abaratiment del tràmit en les successions i herències.

Aquest últim és un assumpte dolorós sobre el qual Espanya s’ha negat a deliberar en l’arena pública. El sobreús dels barems econòmics deshumanitzats s’uneix a la potència d’un nacionalisme local que, en las regions més riques dels país, segueix massa assentat sobre el poder de les famílies més benestants i les empreses afins. D’aquesta manera, alguns no han deixat de progressar des de l’arribada de la democràcia mentre altres s’han estancat definitivament.

La més dolorosa d’aquestes mesures té a veure amb la implantació d’una desigualtat de naixement que prorroga sense fissures la sort d’alguns sobre la mala sort de la resta. Riqueses desmesurades segueixen concentrades en poques mans, i el negoci borsari perpetua que sigui més interessant viure de les rendes que de la creació de llocs de treball i la circulació del capital. Això és el que augmenta la tragèdia de l’ocupació a Espanya, on ni tan sols en moment de bonança abandonem la barrera del quinze per cent de l’atur entre la població activa, un misteri que ningú s’atreveix a resoldre. Per fer-ho, s’hauria de ser honestos en l’intel·lectual, i això és un pecat que ningú s’atreveix a cometre.

L’herència és un dret familiar, però res impedeix que l’Estat tracti d’exercir sobre la seva cadena de privilegi algun mecanisme corrector, que a més sigui popular i no s’entengui com un càstig. Els balanços comptables del país són per posar-nos sempre a tremolar, i pensar en les generacions futures i la seva pèrdua d’igualtat és la tasca dels polítics actuals.

Quan el govern madrileny va anunciar amb pompa la seva rebaixa impositiva per presumir de la potència econòmica de la capital va incórrer en dues incoherències. La primera és la de trencar amb el seu discurs oportunista de desigualtat econòmica entre regions, que només usen per atacar les comunitats riques on no governen, com pot ser el cas basc o català. Aquí els sembla interessat parlar d’igualtat i denunciar privilegis. Però les regions riques on governen ells apliquen una política vil per als seus conveïns, robant empadronaments i empreses a regions de l’entorn amb polítiques de premis als rics. La segona incoherència és que refusen mirar els problemes de desigualtat a la seva pròpia regió madrilenya. És la comunitat amb més esglaó social i on un milió de persones viuen a la vora de l’exclusió. Per un costat es beneficia del ritual de la capital de buròcrates i instàncies governamentals, però per un altre abandona la cura de la gent més jove i desfavorida, que malden per un habitatge digne i recursos mínims mentre veuen créixer la riquesa d’una elit sorda.

Podria ser interessant que, davant d’aquests casos d’eloqüent desigualtat en els impostos locals, el govern central prengués mesures correctores. I imposés sobre aquest disbarat algun tipus de compensació per frenar el greuge. El que s’estalvien d’impostos regionals carregar-lo als impostos nacionals. Seria el més intel·ligent si apreciem la irresponsabilitat de polítics locals que premien el privilegiat mentre els comptes de la Seguretat Social nacional llancen un deute insostenible a curt termini. El fracàs de l’estat del benestar està assentat sobre la desigualtat i sobre la cada vegada més precària consolidació de l’ascensor social. A Espanya, durant anys, els fills de gent humil aconseguien gràcies a la gratuïtat escolar un graó més alt per progressar en família. Avui això no passa. Els estudis superiors no garanteixen aquesta gratificació. Hi ha gent que culpa d’això el sistema escolar o a la falsa crisi mundial. En absolut, la raó principal consisteix en la protecció dels privilegis i en la fiscalitat aliena a la correcció de la desigualtat. Podríem anar fent més acurades reflexions, segurament. Però avui, amic lector, ho deixem aquí.

Ens veiem…