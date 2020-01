//Compte enrere. Destí, Decennals

Cada deu anys, Valls té una fita inoblidable: les festes Decennals de la Candela.

Tot just un any. Aquest dimecres 29 de gener i segons la programació que s’ha difós de cara a les properes festes decennals, aquest dia serà el tret de sortida de les festes extraordinàries en honor de la Mare de Déu de la Candela de l’any 2021. Si l’any acaba en u, són Decennals i tot estarà preparat per a unes festes esplèndides.

Les vallenques i vallencs comptem de deu en deu, perquè des de fa més de dos-cents anys encetem cada dècada amb unes festes extraordinàries. Estarem d’acord que les Decennals són una de les festes més importants en la vida de la nostra ciutat. Potser és que necessitem mesurar l’esdevenir del nostre cicle de vida, i resulta que aquesta és la mesura més adequada per a la vida de la ciutat de Valls.

De totes maneres, sempre tenim aquell record de les Decennals que hem viscut, aquell record en somnis que afirmà les vivències d’un temps passat amb la família, els amics i què sense voler-ho, ens commou a un passat només trencat per la ritualització de segles quan a cada llar vallenca han bandejat els neguits previs i aquells preparatius per a la imminent estada de forasters. Tothom hi és convidat arreu del país i del món. Són totes les vallenques i vallencs que trametem la invitació, mentre es culminen els darrers preparatius pel desenari.

Així doncs, Valls ja està altre cop assumint el compromís de cada deu anys i lògicament transformarà el seu ambient i el seu tarannà amb el mateix entusiasme que ho feren les anteriors generacions, aquells que un dia ens van explicar que les Decennals tenen un origen religiós, un vessant que el pas del temps ha anat complementant amb actes singulars i tota mena de propostes culturals i festives que durant uns dies, la ciutat trenca el seu ritme habitual quan els seus veïns i convidats s’aboquen a viure les festes de ple.

Aquest sense cap mena de dubte és un dels trets més característics, la implicació de tot un poble en la seva organització com en l’assistència als actes. El valor d’aquest poble és la seva gent, la gent que ha decidit sense plantejar-s’ho ser poble actiu i, de retruc, el motor d’aquest lloc que tant estimem.

Les Decennals són quelcom més que unes festes, són un repte del pas del temps que Valls assoleix cada deu anys. És la història del poble vallenc, tant positivista que ens endinsa a bastament en una tradició a la qual ens agrada d’enfrontar-nos, i més quan veus, que són només 365 dies els que falten per l’inici de les festes. Cada cop més, indiscutiblement, en preparar-les, sabem que han de tenir alguna cosa per al record, i tanmateix sigui transcendent en el temps. La gent de les comissions cuida amb molt d’interès la preparació dels actes a tots els nivells fent servir les Decennals com a punt de referència a unes tasques que trigaríem molt a portar a cap si no s’escau a les respectives celebracions.

Per tant, arribats en aquest punt, a un any vista de les Decennals, amb l’esforç de tot un poble, afirmar a bastament l’existència d’una llarga tradició, i la possessió de voler anar més enllà de les nostres tradicions com a poble perquè “les festes grosses”, que en deien els nostres avis i com cada deu anys les vallenques i vallencs que ens hi trobem desitgem mantenir la importància que tradicionalment han tingut al llarg del temps, estem convençuts que fixen una fita que queda assenyalada en la història de la ciutat.