//Alta gastronomia

Després d’un cap de setmana amb gust de calçot i amb estrelles de la talla de Christian Escribà o Rafa Zafra, que per cert, un és molt bo fent pastissos i l’altre treballant el peix, però que poca cosa tenen a veure amb el món de la calçotada, Valls s’ha quedat ara orfe de gastronomia. Dos mesos després de la inauguració del McDonald’s que hi ha al costat de la benzinera (ubicació privilegiada amb gust de carburant), ens preguntem per què no tenim gastronomia d’avantguarda a la capital de l’Alt Camp.

Potser els vallencs no tenen prou paladar? És que tenen tacs de fusta en lloc de papil·les gustatives? Tots sabem que no és veritat, però sí que és cert que canviar una teula de vint calçots per un plat amb espuma de ceba esferificada de baixa temperatura i emulsió de romesco a la brasa i aroma de romaní, potser acabaria en tragèdia. De la mateixa manera que no podem desestimar un esmorzar de forquilla i ganivet per una magdalena (o muffin segons els millenials) i un tallat, tampoc hauríem de tancar-nos en banda i no voler un tres estrelles Michelin per anar a dinar després de fer el vermut de patates i escopinyes del diumenge.

Què són 300 euros després de veure un 3de9 en la jornada castellera? Les receptes tradicionals de les àvies han servit per alimentar i encebar les noves generacions, però tot canvia i evoluciona. La carn d’olla ha de fer un pas al costat i facilitar així la investidura de la cuina de proveta i nitrogen. Potser en alguna cuina de qualsevol restaurant de Valls s’hi amaga el nou Ferran Adrià. Segurament no serà el bar del “xino”, però qui sap si el relleu generacional dels germans Roca està ara mateix fent entrepans de fesols als bars del polígon industrial.

Estaria bé que la molt honorable alcaldessa vallenca, així com també el gremi d’hostaleria, apostessin una mica més pels restauradors locals de zona. És molt interessant convidar celebrities com l’Escribà i un dels cuiners del Bulli per fer-se la foto, però no ens enganyem, aquestes estrelles culinàries han trepitjat Valls perquè els han trucat. En canvi, la família de restauradors picapedrers que cada cap de setmana han de lluitar contra nens, clients idiotes i grups de can Fanga passen a formar part dels invisibles. Queda dit, doncs.

@Sospedra78