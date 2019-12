//Aclariments imprescindibles

La CUP del Pla de Santa Maria va publicar el passat 20 de desembre un article al setmanari El Vallenc, amb el títol “Fum, fum, fum”, en el qual es llencen acusacions i insinuacions contra l’Alcalde, l’equip de govern i un càrrec tècnic de l’Ajuntament del Pla de Santa Maria. Volem desmentir aquestes acusacions i fer una sèrie d’aclariments i puntualitzacions que ens semblen imprescindibles.

En primer lloc, l’article esmenta la resposta a una instància presentada per un veí a l’Ajuntament, el passat mes de juliol, en la qual “es demanava que es vetllés per la qualitat de l’aire que respirem nosaltres i els nostres fills”. En la contesta, s’informava l’autor que l’Ajuntament no té competències sobre el control de la qualitat de l’aire i que aquestes pertanyen a la Generalitat que, a través de l’Oficina de Gestió Ambiental Unificada (OGAU), realitza controls periòdics. Es va donar notícia d’aquesta comunicació en el resum de la Junta de Govern del 6 d’agost de 2019, publicat a la pàgina web de l’Ajuntament.

L’article de la CUP interpreta aquesta resposta com una manifestació de que “queda clara la poca voluntat de buscar solucions”. Res més lluny de la realitat. Que l’Ajuntament no tingui competències en una determinada matèria no implica que no pugui tenir-hi el màxim interès i que es facin les gestions necessàries davant de l’administració corresponent.

Així, arran de les queixes rebudes durant l’estiu, l’Alcalde, un regidor i tècnics de l’Ajuntament es van reunir el passat 25 de setembre amb l’OGAU de Tarragona per interessar-se per la situació de les empreses del Polígon del Pla en relació a la normativa mediambiental i per demanar informació sobre quines accions es podien emprendre, per exemple, per fer un estudi sobre la qualitat de l’aire. No es va informar públicament de la reunió en aquell moment perquè els resultats concrets no s’han materialitzat fins aquest mes de desembre, amb la instal·lació d’una unitat mòbil de mesura de la qualitat de l’aire, com veurem més endavant.

L’article de la CUP fa referència a continuació als efectes negatius que la implantació “d’una indústria en concret” –sense dir-ne el nom– ha tingut sobre els conreus als terrenys del camí d’Alió per concloure que “és una realitat del segle passat. Avui en dia la indústria i la nostra vida poden conviure, Tenim les eines, però veiem que manca la voluntat. Aquest estudi, en aquesta època de l’any, és inútil”.

Es refereixen –també sense anomenar-la– a la unitat mòbil que s’ha ubicat en un terreny proper a la rotonda d’entrada al Pla i es cita un tècnic que hauria informat que “la unitat de mesurament s’hauria pogut posar quan més convenient ho hagués cregut el regidor de medi ambient i també alcalde”.

Aquesta afirmació és inexacta. El departament de Territori i Sostenibilitat disposa només de tres unitats com aquesta. Per sol·licitar-les, cal adreçar-se al Servei de Vigilància i Control de l’Aire d’aquest Departament. L’Ajuntament ho va fer el passat 1 d’octubre, per suggeriment de l’OGAU, i la resposta, rebuda el 29 del mateix mes, indicava que no hi havia cap unitat disponible fins a finals de novembre. Finalment, va arribar al Pla i va entrar en funcionament el passat 10 de desembre. Que hi sigui ara durant un període de dos mesos, no implica que no es pugui tornar a sol·licitar durant una altra època de l’any.

Les afirmacions insidioses de l’article de la CUP continuen i, en referència a l’Alcalde, s’afirma “no pot ser que […] no sàpiga que col·locant l’estació en aquests mesos de serè i a la ubicació on està situada, no rebrà el fum provinent de la indústria”. És evident que als mesos de desembre i gener hi ha un predomini del serè, però les condicions meteorològiques són variables. També és cert que mesurar la qualitat de l’aire de forma ininterrompuda durant dos mesos ha de permetre disposar d’unes primeres dades sobre la situació real de l’aire.

Afirmar, com ho fa la CUP a continuació “volem saber el que respirem i que el benestar i salut de tots prevalgui sobre altres interessos” és llençar insinuacions malicioses. Quins són aquests “altres interessos” als quals es refereixen? El seu article no en dona cap pista.

Tampoc no s’entén l’afirmació “El poble té recursos per invertir en il·luminació led i també per fer un estudi amb garanties”. Quan diuen “un estudi amb garanties” vol dir que posen en dubte la fiabilitat dels tècnics i els instruments de la Generalitat? O es refereixen únicament al període de temps d’aquest primer estudi?

Volem deixar ben clar que el benestar i la salut de tots són els principals objectius de l’Ajuntament del Pla i de l’equip que el governa. I per això fem ús de les competències que tenim i posem en marxa totes aquelles gestions necessàries davant les administracions corresponents. L’Ajuntament demanarà repetir la mesura de la unitat mòbil durant els mesos d’estiu. Entretant, es tracta, tal com escriu la CUP, de disposar d’un “estudi real ja!”

L’article de la CUP continua i fa referència a una informació publicada a la pàgina 57 de l’edició del 13 de desembre de 2019 del Vallenc amb el títol “Ja hi ha la unitat mòbil per mesurar la qualitat de l’aire del Pla”. Sobre aquesta, afirma “volem posar en evidència que la despesa en comunicació adjudicada a la parella d’un exregidor de l’equip de govern ha de servir com a mínim per comunicar i no per manipular.”

Aquesta és una acusació greu i formulada en termes ofensius. El text que reprodueix El Vallenc va aparèixer el 10 de desembre a la pàgina de Facebook de l’Ajuntament. La notícia va ser immediatament ampliada a la web, on encara es pot llegir en aquest enllaç: La unitat mòbil de mesura de la qualitat de l’aire ja ha arribat al Pla.

Els termes que utilitza la CUP són ofensius perquè es posa en qüestió la tasca de la responsable de la Direcció de Comunicació de l’Ajuntament, en base al fet que és la parella d’un exregidor de l’equip de govern. És una afirmació sexista que assumeix que una dona sotmet la seva honestedat, la seva independència i la seva professionalitat al càrrec o la ideologia de l’home amb qui està casada. I volem recordar que l’adjudicació d’aquest servei va entrar en vigor el passat dia 1 d’octubre i es va fer a través d’una licitació pública i transparent a la qual es van presentar cinc ofertes diferents i amb uns criteris econòmics ajustats dels quals es va donar compte en el darrer Ple Municipal. Es pot accedir a tota la documentació a través de la pàgina web de l’Ajuntament.

Quant a l’acusació de “manipulació”, la CUP planteja un text alternatiu al del Vallenc. L’única diferència significativa és que proposen canviar “les instàncies i peticions verbals rebudes de diversos veïns, especialment dels que viuen més a la vora del Polígon Industrial” per “les queixes, instàncies, denúncies i peticions fetes per veïns i les regidores de la CUP”. És a dir, parlar de “diversos veïns” –sense donar-ne nom ni cognoms– i no anomenar “les regidores de la CUP” es considera “manipulació”.

Per refermar encara aquesta acusació, fan una cronologia que inclou diverses mancances. En primer lloc recorden que en el Ple Municipal del 28 de març passat, (vegeu-ne aquí el resum) van portar “la queixa i la preocupació de veïns del poble” sobre “la mala qualitat de l’aire” i que la resposta de l’Ajuntament “va ser que compleix la normativa”. No aclareixen, però, que l’Alcalde va explicar que ja s’havia posat en contacte amb els responsables d’URSA –l’empresa que no mencionen– per demanar-los aclariments sobre aquest tema, justament per l’interès que tant ell personalment com tot l’equip de govern tenim en el tema.

La CUP precisa més endavant que a finals de juliol “es reben diverses trucades a la UME, al 112 i als Bombers, denúncies als Mossos, i instàncies a l’Ajuntament, denunciant les pudors…” A l’Ajuntament, com és lògic, hi consten les instàncies i es té notícia d’una denúncia als Mossos. Els autors de les restants trucades les han posat en coneixement de la CUP, però no de l’Ajuntament.

L’article continua explicant que “a mitjans del mes d’octubre, les regidores de la CUP demanen a l’OGAU els informes on apareixen els resultats de les inspeccions que fa el Departament de Territori i Sostenibilitat a les Indústries”. Ja hem dit abans que la visita de l’Ajuntament a l’OGAU es va produir el 25 de setembre, és a dir, abans.

La CUP manifesta que van rebre “aquests informes”, però no en dona detalls. No explica, per exemple, que s’hi requereix URSA a fer una sèrie d’accions de millora abans del 31 de desembre de 2019. I, sobretot, no diu res del fet que la inspecció a l’empresa es va realitzar entre l’11 i el 29 de juliol. Justament a finals de juliol, les xarxes socials de la CUP –i també del Casal Popular La Barraca– van fer una campanya de denúncia dels fums i les pudors procedents de la indústria.

Veiem, doncs, que la CUP disposa de la informació però no reconeix que l’administració corresponent ja estava fent la seva feina quan tocava. I tampoc no assenyala que ja s’ha instat l’empresa a prendre mesures. És perquè aquestes dades desmuntarien l’acusació de “poca voluntat de buscar solucions”? Obviar detalls com aquests –o com el fet que l’Alcalde ja havia parlat amb URSA abans de la primera pregunta de la CUP en el plenari– no es podria definir de forma molt més concloent com a manipulació?

En aquest punt, volem afegir que l’Alcalde s’ha interessat de nou per la situació davant dels responsables de l’empresa i que aquests han indicat que estan implementant diverses millores. Oportunament se’n donarà notícia.

L’article de la CUP acaba afirmant “volem saber què respirem i que no ens vulguin vendre fum. #EstudiJa”. L’estudi reclamat, doncs, està en marxa. Els resultats es faran públics i es farà tot el possible per repetir-lo durant els mesos d’estiu.

L’equip de govern reconeix l’interès de la CUP en la defensa de la salut i del medi ambient, però aquest interès no és ni una engruna superior al que ens guia a nosaltres. Fem la nostra feina amb rigor i n’informem amb transparència. I rebutgem les acusacions interessades i sense fonament que no tenen com a veritable objectiu treballar pels ciutadans sinó obtenir rèdits polítics.