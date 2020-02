//Vehicles clàssics es reuneixen a Valls

Una trentena de vehicles clàssics s’han deixat veure la capital de l’Alt Camp aquest diumenge des de primera hora del matí. Vinguts d’arreu de la comarca i del país, els participants han respost a la cita de la VI trobada de vehicles clàssics que s’organitzava a Valls a través de l’Escuderia Costa Daurada.

A les 9 del matí els vehicles s’han concentrat a les 9 del matí a la plaça del Pati de Valls, on s’han exposat per tal que els vallencs i vallenques puguin observar-los i fer-se fotografies. Una hora més tard, es donava el tret de sortida a la sortida anual, d’uns 46 km i que els portava a Riudoms, concretament a fer una visita al Museu de cotxes d’època Marc Vidal. Seguidament tornaven a Valls amb una segona ruta de 35 km, per dirigir-se al Magatzem del Vermut, on es posava punt final a aquesta sisena edició de la trobada de vehicles clàssics de Valls.