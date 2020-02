//Uns 200 ciclistes participen en la novena cursa social Xavi Tondo i Volpini

per | 09/02/2020 11:45 |

Valls i el món del ciclisme ha tornat a homenatjar la figura del ciclista vallenc Xavi Tondo i Volpini que el pròxim dia 23 de març farà 9 anys del seu traspàs. Uns 200 ciclistes d’arreu del país es van concentrar a la capital de l’Alt Camp per participar en la novena edició de la cursa social Memorial Xavi Tondo i Volpini, que ha tingut lloc aquest diumenge 9 de febrer.

Organitzat pels Amics de Xavi Tondo, la Secció Ciclista del CB Valls, el Club Ciclista Tondo, l’Ajuntament de Valls i el Patronat Municipal d’Esports, la sortida s’ha vist a quarts d’11 del matí quan els ciclistes han encarat els 75 quilòmetres de recorregut on es passa per diferents localitats com Vallmoll, la Secuita, Vilabella, Rodonyà, Vila-rodona, Pont d’armentera, Pla de Santa Maria, Pont d’Armentera, Figuerola i Fontscaldes.