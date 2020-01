//Roger Bonet, nou jugador del KTP Kotkan de Segona Divisió de Finlàndia

per | 24/01/2020 12:50 |

Roger Bonet, al costat d'Anton Lepolan, ha estat presentat com a nou jugador del club finlandès

El jugador de Valls, Roger Bonet ha estat presentat aquest divendres 24 de gener com a nou jugador del KTP Kotkan de la segona divisió de Finlàndia, un dels equips punters de la categoria.

Bonet, després d’uns mesos a Catalunya després de finalitzar la seva primera etapa fora de la lliga espanyola, on va jugar uns mesos a Islàndia, torna a fer les maletes, i ara ho fa per jugar a la segona divisió de Finlàndia. El jugador, que porta una setmana al país, ha estat presentat oficialment avui com a nou jugador de l’equip, que el curs passat van quedar quarts classificats.

El KTP Kotkan és un equip que enguany tenen la intenció d’ascendir a la màxima categoria de futbol del país i és un club amb més de 3.000 abonats i l’estadi (Arto Tolsa Areena), té una capacitat per a gairebé 5.000 espectadors.

Aquest diumenge el jugador de Valls ja debutarà. Ho farà a la Copa de Finlàndia davant del Musa, en una competició dividida en fase de grups. La lliga domèstica no arrencarà fins el pròxim mes d’abril.