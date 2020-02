//(Re)descobrint els aiguamolls del Pla de Santa Maria

Són quarts de 9 del matí i centenars de persones es troben davant del pavelló Xavi Tondo i Volpini de Valls. Tots ben equipats, amb roba còmode, calçat adequat i alguns amb els seus pals de marxa nòrdica. Tot a punt per quan eren les 9 del matí i el volum de gent feia les primeres passes, destí als aiguamolls del Pla de Santa Maria.

Aquest diumenge tenia lloc la dotzena edició de la caminada popular de Valls, organitzat pel Patronat Municipal d’Esports de Valls i que enguany tornaven als aiguamolls del Pla de Santa Maria, com es va fer l’any 2011. Setze quilòmetres per endavant en un circuit pla i que portava als centenars de persones a conèixer novament aquesta zona de la comarca. Allà, i amb l’avituallament de cada any, qui va voler va poder fer un circuit marcat -d’un quilòmetre- pels aiguamolls, per endinsar-se més. A la tornada, grups de caminadors anaven al seu pas per arribar davant del pavelló Xavi Tondo, on es finalitzava la caminada.

Cal remarcar que, per segon any consecutiu, la caminada ha estat solidària amb la lluita contra el Càncer, on els participants podien fer els seus donatius. La cursa també ha comptat amb el patrocini de Sorea i la col·laboració del Consell Esportiu de l’Alt Camp, l’Ajuntament del Pla, Bon Àrea, Fleca Flaqué i les entitats senderistes vallenques De 9 a 2, k+ i la Secció de Muntanya de l’AAEET.