//Picamoixons es prepara per viure el seu gran acte esportiu de l’any: La Pica

La Picapedalada hivernal celebrarà enguany la tretzena edició d’aquesta prova de BTT que s’ha convertit amb el pas dels anys en un referent provincial.

Organitzat des d’E4Dreams, aquest dia 19 de gener el municipi de Picamoixons es tornarà a bolcar en aquest esdeveniment, un dels més rellevants que s’hi viuen durant l’any.

Vinguts tant d’arreu de la província com de fora, La Pica aglutinarà corredors de diferents indrets. A dos dies de la celebració de la prova es frega els 700 participants, dels quals més de 350 realitzaran el circuit blau, més de 270 ho faran en el circuit vermell i més d’una trentena en el circuit E-Bike, i encara queda temps per poder-s’hi inscriure, a un preu de 26 euros.

La Pica

La Pica és una marxa BTT no competitiva però que convenç els seus participants, que any rere any repeteixen. Transcorrerà per pistes i corriols de la serra de Miramar, concretament a la cara sud, que correspon a l’Alt Camp. L’arrencada i el final tindran com a punt de partida el poble de Picamoixons.

Recorreguts

Quant als recorreguts, n’hi haurà dos de diferents: un de vermell i un de blau, amb dificultats diferents. El vermell, més exigent, i de dificultat mitjana-alta, comptarà amb un recorregut de 36 km, i un desnivell de 1.1000 metres positius. El blau, que comptarà amb més participació en considerar-se més assequible (dificultat baixa), amb un total de 32 km. En els dos casos, el temps màxim per poder aconseguir completar el recorregut serà de 4 hores. També hi participaran bicicletes elèctriques, de les quals de moment n’hi ha més d’una trentena apuntades.