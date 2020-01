//Partits exigents per obrir l’any per al Futsal Valls i el CFS Vila-rodona

El futbol sala tornarà aquest cap de setmana després de l’aturada de festes nadalenques.

A l’Alt Camp ho farà amb dos partits possiblement transcendentals. Tot i trobar-se a l’onzena jornada de lliga, Futsal Valls i CFS Vila-rodona tenen compromisos importants aquesta jornada.

Futsal Valls: doble compromís

El Futsal Valls serà el primer dels dos equips comarcals a fer rodar la pilota, però té doble compromís aquest cap de setmana. S’haurà d’enfrontar a l’Agramunt, un partit corresponent a aquesta jornada, i també al Salou B, per recuperar el partit ajornat de la jornada 9. El primer partit serà dissabte contra l’Agramunt, setè classificat, amb 15 punts. Diumenge es desplaçaran a Salou per enfrontar-se a un rival directe per la permanència. El Salou B té dos punts més a la classificació (11 punts) i ocupa llocs de possible descens. Així, dos partits importants per veure si el club vallenc segueix en zona de descens o pot fer una escalada a la classificació.

No menys important serà el duel que tindrà el CFS Vila-rodona. Diumenge a les 5 de la tarda s’enfrontaran, al seu pavelló, al segon classificat, l’Alcoletge B, equip que es troba en llocs d‘ascens a Tercera Divisió Nacional. Els de l’Alt Camp van tancar el 2019 en sisena posició després de caure derrotats a la pista de l’Alforja, líder, per 8-2. Es troben a sis punts de la segona plaça, i una victòria els enganxaria a poder lluitar per aquesta posició a la classificació.