//Nicole Gilmore no retorna de Canadà després de passar les festes i deixa el CB Valls

Nicole Gilmore ja no és jugadora del Club Bàsquet Valls de Copa Catalunya. La jugadora canadenca, que aterrava a Valls a inicis d’octubre, després que s’acceptés tota la tramitació, en tractar-se d’una jugadora extracomunitària, no s’ha presentat al primer entrenament del club vallenc després de les festes nadalenques.

Un cop finalitzat el darrer partit del 2019, la jugadora va marxar a Canadà, per passar les festes nadalenques amb la seva família, però a l’hora de retornar a la disciplina vallenca, Gilmore anunciava que, per motius personals, no retornaria a Catalunya i que es desvinculava del club de l’Alt Camp. De fet, tal com apunten fons del club, la jugadora hauria decidit deixar la pràctica del bàsquet.

Ara, el club treballa per poder reforçar-se amb una nova jugadora, que seria o bé europea o nacional.