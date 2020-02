//Moment per saber a què pot aspirar el CB Valls a EBA

El Club Bàsquet Valls afronta el tram decisiu de la temporada. Amb la permanència (virtual) feta, l’equip vol fer un pas endavant i sap que ho pot fer en els pròxims partits. Amb deu victòries en disset partits, el Club Bàsquet Valls és un dels equips que té opcions de situar-se entre els tres primers, una situació en què es troben els nou primers.

Resten nou partits per acabar la lliga regular i res està clar. Ara s’entra a una fase gairebé definitiva. Els darrers 2-3 partits acabaran marcant, possiblement, les opcions d’uns i altres d’entrar en el grup selectiu per creure en aquesta zona més alta.

El Club Bàsquet Valls en aquesta divuitena jornada de lliga jugarà al Joana Ballart (18 h) davant del CB Cornellà, tercer classificat empatat amb el segon. Amb l’única baixa de Marc Navarro, l’equip ha aprofitat aquesta aturada de lliga per recuperar jugadors. “Teníem molts jugadors tocats, amb molèsties, i teníem problemes per entrenar. L’aturada ha anat bé per què jugadors descansessin”, diu Pozo.

Parlant del partit, el tècnic del CB Valls, tot i que parla que enfoquen el partit com la resta dels de la temporada, també sap que serà un duel important: “Els pròxims 2-3 partits marcarà on estarà l’equip a final de la temporada. Guanyar seria un cop de puny i seria reivindicar-nos, i un senyal que l’equip vol seguir guanyant, i tot i que no era un objectiu inicial, evidentment l’equip serà al més ambiciós possible per guanyar el màxim de partits.”