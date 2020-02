//Marta Galimany buscarà la marca mínima pels Jocs Olímpics de Tòquio

Marta Galimany, atleta del FC Barcelona, buscarà aquest diumenge a Sevilla una fita històrica per l’atletisme vallenc, aconseguir la marca mínima per poder tenir una plaça als Jocs Olímpics de Tòquio 2020.

L’atleta de Valls participarà a la Zurich Maratón de Sevilla, prova que és campionat d’Espanya i que comptarà amb la presència de grans atletes nacionals, com Aroa Merino o Azucena Díaz, dues candidates, al costat de Galimany, per la victòria final.

Després d’anys de preparació, des de Berlín 2017, l’atleta de Valls veu com se li presenta la gran oportunitat per poder aconseguir una plaça per als Jocs Olímpics, encara que no l’única per poder-hi accedir finalment. I és que si no aconsegueix la marca, seguirà tenint opcions a Tòquio 2020 en forma de rànquing i puntuació.

Diumenge a dos quarts de 9 del matí arrencarà la marató de Sevilla, 42 km al davant, i ho farà acompanyada per Pablo Villalobos (llebre) en substitució de Roger Roca, que no acompanyarà la vallenca per lesió.