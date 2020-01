//Marta Galimany assoleix el rècord de Catalunya de mitja marató

A Sevilla, l’atleta de Valls, Marta Galimany (FC Barcelona), ha fet història en aconseguir batre el rècord de Catalunya de mitja marató gràcies al seu temps d’1h11’13”.

Galimany finalitzava la mitja marató en segon lloc, només quatre segons de la vencedora de la prova, la polonesa Isabel Trzaskalska (1:11’09”). La de Valls, aconseguia rebaixar la seva marca mínima de la mitja marató un minut i setze segons, però aconseguia fer-se amb el rècord de Cataluny de mitja marató.

En aquest sentit, la de Valls es preparava per d’aquí un mes, on també a Sevilla intentarà aconseguir la marca mínima olímpica a la Marató de Sevilla per lluitar per fer-se amb un lloc pels Jocs Olímpics de Japó.