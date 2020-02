//Mala jornada per CFS Vila-rodona i Futsal Valls

Cap de setmana negatiu pel CFS Vila-rodona i Futsal Valls que no poden puntuar en els seus compromisos en la jornada 15 de Divisió d’Honor.

Els de Vila-rodona queien a casa davant del Lleida B, rival directe. Si el partit començava bé pels seus interessos amb un gol d’Aleix Esplugas (10′), els lleidatans capgiraven la situació abans del descans (1-3). A la represa, el Vila-rodona es quedava sense opcions i acabava perdent per 4-7. A la classificació es troba desè i és l’equip que marca la permanència.

El Futsal Valls, per la seva banda no va poder treure res positiu en la seva visita davant del Tecnovit Alforja i segueixen en zona de possible permanència. Dos gols a cada part, deixaven sense opcions als vallencs que van veure’s superats per un dels candidats a l’ascens.