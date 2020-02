//L’esport femení vallenc reclama més visibilització

“Si no veus esport femení t’estàs perdent la meitat de l’espectacle.” Segur que molts lectors han vist per xarxes socials equips femenins tapant-se amb la mà la meitat de la cara, o inclús alguna campanya publicitària parlant-ne.

Durant setmanes, s’ha dut a terme una campanya a escala nacional per tal de donar més presència a l’esport femení en els mitjans de comunicació. Amb l’objectiu de fomentar l’esport femení, la Secretaria General de l’Esport de la Generalitat insta a dedicar-li “més temps i espai”, i des dels mitjans de comunicació s’hi han sumat. De fet, sense aquests, la campanya deixaria de tenir sentit.

D’aquesta manera El Vallenc, per sumar-s’hi, ha volgut reunir diferents esportistes femenines de la ciutat que competeixen en modalitats i clubs diversos per tal de captar esportistes d’edats i disciplines diferents deixant de banda les rivalitats per ajuntar-se per una causa comuna: la igualtat en el món de l’esport. Per aquest motiu, s’han volgut agafar representants dels diferents clubs esportius amb la intenció de donar visibilitat a l’esport femení de la ciutat i demostrar la força que és capaç d’arrossegar. Perquè si no veus esport femení t’estàs perdent la meitat de l’espectacle.

Betty Salat | Bàsquet/CB Valls

“Falta suport per part d’institucions”

Cada cop hi ha més seguiment de l’esport femení. En el bàsquet es veu, i darrerament encara més. Hi ha una evolució i esperem que vagi a més.”

Tot i que els clubs s’han posat les piles quant a l’esport femení, el que s’hauria d’arreglar o continuar treballant-hi és en les institucions de cara als clubs. Per exemple, hi ha molta diferència econòmica entre gèneres.”

El que trobem a faltar és el suport d’institucions com ajuntaments o consells esportius.”

Eva Eslava | Futbol sala/Futsal Valls

“Hi ha un problema de quantitat de jugadores”

El problema que ens trobem dins del futbol sala femení és la quantitat de dones a l’hora de jugar perquè som poques i a vegades s’han d’ajornar partits.”

S’ha deixat de banda el futbol sala femení, però també li passa al masculí. Si es trasllada la qüestió al femení encara es fa més visible.”

Costa trobar jugadores de futbol sala pels prejudicis que hi ha, però també per la diferència d’edat existent. A certa edat no pots jugar ni amb nens ni amb sèniors i veus que o deixes de jugar i només entrenes amb les sèniors o t’has de passar a un altre esport.”

Sandra Farré | Pàdel Club Tennis Plana d’en Berga

“Dins del pàdel s’ha normalitzat molt”

S’ha normalitzat molt, dins del pàdel, la competició femenina. És un esport que et permet competir des de ben petita fins a una edat avançada i aquí s’equipara molt el fet que puguis allargar la competició en edat.

En general es parla poc del pàdel, però quan en parlen potser sí que destaquen més el masculí. Quan es competeix a alt nivell, la gent va a veure igual el masculí que el femení.”

Pel que fa a les finals de World Padel Tour, la gent espera igual la femenina que la masculina perquè aporten coses diferents.”

Íngrid Cruz | Futbol FC Atlètic de Valls

“L’únic que demanem és igualtat de gènere”

Des que es fan campanyes per potenciar l’esport femení s’han vist molts canvis. En la campanya ‘Orgullosa’ es va veure un bon canvi i espero que en aquesta se’n vegi un de més gran encara.”

Al final una esportista el que demana és únicament la igualtat entre homes i dones en els mateixos esports perquè en realitat fem el mateix.”

Cada cop es promou més. Ara se sent més parlar de futbol femení. A l’hora de parlar amb algú, et trobaràs la persona que diu que no acceptarà mai el futbol femení, però molta gent veus que el comença a acceptar.”

Laia Garcia | Patinatge Club Patí Valls

“Un bon espectacle el pot donar tant un home com una dona”

En el patinatge es creu que hi ha més nivell en els nois que en les noies pel simple fet que tenen més potència, i que és més bonic de veure, però cal reivindicar que un bon espectacle el pot oferir tant un home com una dona, perquè és el mateix.”

Crec que si el patinatge ja és poc visible, sempre que apareix als mitjans surten els nois i el patinatge femení encara té menys visibilització.”

Àfrica Cobo | Hoquei Club hoquei Valls

“No hi ha diferència entre nois i noies”

Jugo amb dos equips, un a Valls, un equip mixt, i un altre a Reus, que és femení, i hi ha maneres de jugar diferents. Els nens són d’una manera i les nenes, d’una altra.”

L’hoquei veig que té poca importància. A la televisió només veus futbol o bàsquet i quan veus hoquei, només en veus de nois. M’agradaria que fessin algun partit d’hoquei de noies.”

No crec que hi hagi diferència entre nois i noies, només maneres de jugar diferents. No són uns més bons i les altres més dolentes.”

Ariadna Piñas | Atletisme AAEET

“Referents femenins donen més representativitat”

Dins de l’atletisme estan més ben valorats els homes, però en els últims anys les dones van guanyant valor i es van representant més per elles mateixes, s’està igualant.”

Atletes com Maria Vicente van sobrepassant barreres, se superen a si mateixes i aporten més representativitat a l’esport femení.”

Mires els esports als mitjans i veus homes i dones. És cert, però, que encara no és equitatiu i està més ben valorat l’esport d’homes.”

Paula Xiaodan Martínez | Bàsquet/AE Claret

“Promocionaria més els partits femenins”

En els darrers anys crec que sí que s’ha canviat la visió que hi ha de l’esport femení. Darrerament s’està visibilitzant més a la televisió i cada cop veig que hi ha més igualtat.”

Promocionaria més els partits dels diferents esports femenins tant a les televisions com als mitjans de comunicació, igual com fan amb els masculins. Segurament encara hi ha coses que s’han de canviar i esperem que en un futur es pugui fer.”

Elsa Queralt | Pàdel i Tennis Club Tennis Valls

“Les competicions mixtes ajuden a normalitzar”

El secret del pàdel i tennis quant a la presència de jugadores és que són esports que els podem jugar soles, i pel fet de no formar equips és més fàcil i per la forma de jugar no sempre necessitem un equip i podem competir entre nosaltres.”

Que hi hagi competicions mixtes crec que ajuda a la normalització entre homes i dones a l’esport.”

Dins del pàdel i tennis no veig grans diferències entre homes i dones. És un esport en què les noies tenim el nostre equip i competim entre nosaltres.”

Berta Martínez | BMX/Terrassa BMX Racing

“Quan dic que faig BMX, hi ha algú que s’estranya”

A vegades si em pregunten quin esport faig i els dic BMX es queden una mica estranyats.”

Cada cop hi ha més noies que practiquen BMX, però queda molta feina a fer. A vegades hem de córrer les curses dels nois perquè no hi ha prou noies.”

El meu pare practicava BMX i quan en van fer a Valls un circuit vaig anar a mirar i em va agradar.”

Raquel Arjona | Twirling Club Twirling Valls

“No tenim impacte”

No tenim gairebé res d’impacte als mitjans ni està molt visibilitzat, i de fet, a algú li pronuncies la paraula twirling i no sap què és.”

Falta molta informació per conèixer aquest esport. Els dies 29 de febrer i 1 de març fem un campionat aquí a Valls i és un esport que s’hauria de veure més.”

Donaria més visibilitat a aquest esport als col·legis, instituts, o que se’n parli més. Tot el que sigui referent a Valls que es potencii més. Antigament, es feien sortides de majorets i ara no se’n fan. També es poden fer portes obertes. Serien bones opcions.”