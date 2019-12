//L’Ajuntament del Morell organitza un viatge a Andorra

La regidoria d’Esports de l’Ajuntament del Morell ha preparat, per al cap de setmana del 24 al 26 de gener, una sortida a Andorra per anar a esquiar. El viatge, de divendres a diumenge, inclou el transport en autobús i dues nits a l’hotel Delfos 4* d’Andorra la Vella en règim de mitja pensió (esmorzar i sopar).

Per totes aquelles persones que s’hi apuntin hi ha diverses opcions: gaudir només del viatge i l’allotjament, i passar el cap de setmana visitant el país dels Pirineus pel seu compte; viatjar i pujar a pistes sense esquiar; viatjar i esquiar només dissabte; o viatjar i esquiar els dos dies.

Pel que fa a l’allotjament, el preu per adult és de 90 euros, de 50 euros per a infants d’entre 5 i 12 anys, i pels infants menors de 10 anys, de 10 euros.

Referent als preus de l’esquiada, si només s’esquia dissabte 25 de gener, són de 35 euros per adult, 30 euros per a nens i joves d’entre 6 i 15 anys, i gratuït per als menors de 6 anys. En cas de preferir esquiar els dos dies, tant dissabte 25 com diumenge 26, l’import és de 68 euros per adult, 57 euros per a nens i joves d’entre 6 i 15 anys, i també gratuït per als menors de 6 anys.

Val a dir que tots els preus estan subvencionats per l’Ajuntament del Morell, i que les places són limitades a 55 persones, la capacitat d’un autocar. Quan s’arribi al límit es tancaran les inscripcions.

Les inscripcions s’han de realitzar abans del 16 de gener al pavelló municipal. Per a més informació podeu trucar al 977 84 27 00.