//La Pobla vol tornar al camí de la victòria a costa del Peralada

per | 20/02/2020 18:24 |

El CF Pobla de Mafumet jugarà aquesta jornada de lliga de Tercera Divisió davant del CF Peralada, en un partit que es jugarà diumenge a partir de les 12 del migdia.

En plena jornada de Carnaval, el filial del Gimnàstic de Tarragona jugarà a casa per intentar tornar al camí de la victòria. Han vist com no podien guanyar ni a Vilafranca ni tampoc a Igualada, en dos desplaçaments consecutius, fet que els ha situat cinquens a 3 punts del quart classificat, l’Europa.

Ara, els homes d’Albert Company “Beto”, jugaran davant del Peralada, vuitè classificat amb 37 punts i que arriben d’encadenar dues victòries consecutives: Horta i Castelldefels.