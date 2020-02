//La Junta Directiva de la Federació Catalana de Futbol es reuneix al Rourell

per | 18/02/2020 20:45 |

La Junta Directiva de la Federació Catalana de Futbol ha celebrat aquest dimarts la seva reunió mensual a Tarragona. El Fortí del Rourell, a la comarca de l’Alt Camp, ha acollit la primera junta itinerant de l’actual mandat, amb què l’FCF aposta per la proximitat amb el territori i els seus clubs. El president de l’FCF, Joan Soteras, ha estat acompanyat pel vicepresident i delegat a Tarragona, Josep Vives, i la resta de membres de la seva junta directiva, en la trobada de l’òrgan federatiu corresponent al febrer.

La jornada, a la vegada, també ha servit per explorar la possibilitat de traslladar altres actes federatius, a més d’esdeveniments i partits de primer nivell esportiu a la demarcació de Tarragona, aquesta temporada i al llarg dels pròxims mesos.

Acords de la Junta Directiva

La Junta Directiva ha aprovat per unanimitat el nomenament de José Miguel Calle com a administrador general de l’FCF. El secretari general continua amb la seva funció i atribucions, i ambdós professionals faran un treball en equip per millorar la gestió i desenvolupament dels comitès i departaments federatius.

Paral·lelament, també s’han tractat la celebració del partit de Catalunya davant Jamaica, del pròxim 30 de març al Camp d’Esports de Lleida, i de la final de la Copa Catalunya Absoluta, entre la UE Llagostera i el CE L’Hospitalet, del dia 1 d’abril a l’Estadi Municipal de Vic.

Una iniciativa amb continuïtat

En els pròxims mesos, està previst que altres delegacions acullin també aquestes juntes itinerants de la Federació Catalana de Futbol, dintre del procés engegat al llarg dels darrers anys per l’ens federatiu amb l’organització dels seus principals esdeveniments arreu del territori català, com ara el partit de la Selecció Absoluta, o la disputa de la Supercopa de Catalunya i de les finals de la Copa Catalunya, entre d’altres moltes iniciatives.