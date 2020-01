//La Cursa del Calçot de Valls 2020 ja té data

per | 22/01/2020 13:38 |

La Cursa del Calçot de Valls ja té data de cara a l’edició d’aquest 2020. Serà el diumenge 8 de març a partir de dos quarts de 10 del matí i tindrà com a sortida la pista d’atletisme del Fornàs.

La prova, organitzada per e4dreams, i que compta amb la col·laboració del Patronat Municipal d’Esports de Valls, manté el format de l’any passat, amb una única novetat: enguany es podrà realitzar el circuit de 5 quilòmetres caminant. Així, es manté la doble opció com a cursa, la de 5 i la de 10 quilòmetres, en una ruta circular amb circuit semi urbà.

Es preveu diferents categories masculines i femenines: de 18 a 39 anys, de 40 a 49 anys, de 50 a 59 anys i més de 60 anys. S’entregarà un trofeu als tres primers participants masculins i femenins de la general i al primer de la categoria dels 10 quilòmetres. La Cursa del Calçot està oberta a tota la població major de 16 anys i la inscripció es pot realitzar online a partir del diumenge 26 de gener a través del següent enllaç www.e4dreams.com

Un any més, solidària amb «Fan del Lluís»

Aquest any la Cursa del Calçot tornarà a col·laborar solidàriament amb «Fan del Lluís» aportant a l’associació el 10% de l’import de la inscripció, d’aquesta manera es preveu recaptar recursos per la investigació de la Laminopatia Congènita. I comptarà de nou amb la participació de l’equip de voluntaris de la Fundació «la Caixa» que donaran suport a la logística de l’activitat.