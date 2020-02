//La caminada popular de Valls aposta pels Aiguamolls del Pla en aquesta dotzena edició

Els aiguamolls del Pla de Santa Maria serà el destí de la dotzena edició de la caminada popular de Valls que se celebrarà el pròxim dia 23 de febrer a les 9 del matí.

El Patronat Municipal d’Esports aposta per repetir un destí ja realitzat anys anteriors, en un recorregut que tindrà més de 16 quilòmetres de recorregut i un nivell acumulat de 90 metres. En un tram fàcil pels participants, la sortida està programada per les 9 del matí des de davant del CEM el Fornàs de Valls i tindrà una durada de 4 hores de distància.

Un cop més, solidària

Com s’ha agafat costum en les darreres edicions la caminada popular serà solidaria en favor a la Lliga Contra el Càncer de les Comarques de Tarragona i Terres de l’Ebre. Per això hi haurà una col·laboració voluntària de 5€ per persona i de 10€ per família. Per altra banda, hi haurà un concurs fotogràfic amb diferents premis.

Quant a les inscripcions, es podrà fer via on-line, a través de la pàgina web (www.pmevalls.cat), o també de forma presencial al Centre Esportiu Municipal el Fornàs o al Pavelló Joana Ballart fins el 21 de febrer.