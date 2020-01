//Ja es coneixen les tres primeres sortides de marxa nòrdica per al 2020

El Patronat Municipal d’Esports de Valls ha fet públic el calendari d’aquest primer trimestre de marxa nòrdica, que estarà compost d’una sessió d’iniciació i de tres sortides.

Des d’aquest mes de gener fins al mes de març hi ha programades tres sortides, que sempre tenen un cost diferent per als abonats i no abonats i per a les quals s’ha de fer inscripció prèvia.

Així, el pròxim dia 19 de gener tindrà lloc la sessió d’iniciació, mentre que les sortides estan previstes per als dies 19 de gener (mateix dia de la sessió d’iniciació), 16 de febrer i 15 de març.

La primera de les sortides serà entre Valls i Masmolets, mentre que la segona (16 de febrer) es farà al Pla de Santa Maria. La darrera, la del mes de març, se sortirà de Valls i es passarà per Bellavista, Nulles i Casafort.