//Futsal Valls i CFS Vila-rodona se citen dissabte al pavelló Xavi Tondo

Aquest dissabte es tornarà a disputar el derbi comarcal de futbol sala de Divisió d’Honor. Futsal Valls i CFS Vila-rodona estan citats a les sis de la tarda per disputar el primer derbi de la temporada.

El pavelló Xavi Tondo serà l’escenari per a un duel entre els dos representants comarcals de futbol sala, un derbi que sempre comporta rivalitat i que arriba amb necessitats, més per als Futsal Valls que per al Vila-rodona.

El dos equips es troben fora dels objectius marcats a l’inici de la temporada. Ambdós clubs es mostraven ambiciosos a l’hora d’afrontar la temporada. Es van marcar el repte d’ubicar-se en llocs de la zona alta, i sense dir-ho molt fort, si es pogués, optar per l’ascens, però amb l’inici de temporada i quan s’ha de disputar la dotzena jornada de lliga, la situació ja és ben diferent.

El Futsal Valls és qui arriba amb més urgències. Es troba a zona de descens directe a Primera Divisió Catalana, amb 12 punts, després de sumar 4 victòries i 7 derrotes. Empatat amb el Salou B, que marca la plaça de possible descens no compensat, i a quatre punts del primer lloc de salvació.

Pel que fa al Vila-rodona, ocupa la vuitena plaça després de dues jornades sense poder guanyar, i es troba a 7 i 6 punts respectivament dels dos primers llocs, però alhora, n’està a 5 del descens.

D’aquesta manera, el derbi es presenta com una prova de foc per als dos conjunts: uns per no allunyar-se més de la zona alta —i de retruc no complicar-se per baix—, i l’altre per no allunyar-se més de la salvació.