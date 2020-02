//Futsal Valls i CFS Vila-rodona buscaran 3 punts claus aquesta jornada

Futsal Valls i CFS Vila-rodona es troben en una situació un pèl delicada a Divisió d’Honor de futbol sala. Els dos equips es troben a la zona mitjana-baixa de la classificació, lluny dels llocs capdavanters en què aspiraven a situar-se a inici de temporada.

Aquesta jornada, tindran una bona opció per a intentar aixecar el vol. El Futsal Valls jugarà a la pista del segon classificat, l’Alforja, rival que van jugar fa pocs dies en la Copa Tarragona i on el Futsal Valls va ser eliminat (2-1). Els vallencs, en possible descens, estan a dos punts del Lleida B, però amb un partit per disputar.

El CFS Vila-rodona, precisament jugarà davant del Lleida B, un equip que marca llocs de permanència directe. Els de Vila-rodona estan a 3 punts del Futsal Valls.