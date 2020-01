//El JAC Sants, primer rival del CB Valls aquest 2020

El Club Bàsquet Valls torna a la competició aquest dissabte, dia 11 de gener, després de tres setmanes sense competició.

L’equip entrenat per Oriol Pozo perdia l’opció de marxar de festes nadalenques, que coincidia amb la finalització de la primera volta, a una sola victòria de la segona plaça, ocupada per tres equips (Sant Adrià, Cornellà i CB Mollet), després de caure a la pista del Bianya Roser (fins aleshores cuer de la lliga EBA).

El conjunt blanc-i-vermell arribava minvat al tram final, amb jugadors tocats o que havien forçat per jugar. I s’havia fet llarga, aquesta primera meitat de la temporada 2019-2020. Situats a la zona mitjana de la lliga EBA, té un marge de quatre victòries respecte al play-out a Copa Catalunya, mentre que, tot i trobar-se a la zona mitjana de la classificació, estan a dues victòries del play-off d’ascens a LEB 2.

Per obrir la segona part del campionat, els vallencs rebran el JAC Sants aquest dissabte al Joana Ballart, a partir de les 6 de la tarda. El tècnic del CB Valls no es refia d’un JAC Sants que poc s’assemblarà al que ja van derrotar a la primera jornada de lliga. Un dels canvis significatius serà que en aquesta ocasió sí que hi participarà Pablo Beiran, un dels puntals de l’equip barceloní. Parlant del partit d’aquest dissabte, Pozo avisa del potencial exterior del rival dels vallencs. “Tenen jugadors amb talent. Han competit en pistes difícils com al Serrallo i tenen talent des de la línia exterior. Si tenen inspiració ens poden crear problemes des de la línia de 3”, avisava. Els de l’Alt Camp treballaran el partit des de la defensa per tal de contrarestar els seus homes destacats.