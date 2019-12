//El Futsal Valls presenta els seus 20 equips d’aquesta temporada

per | 21/12/2019 17:32 |

El Futsal Valls, aquest dissabte a la tarda a presentat els seus 20 equips d’aquesta temporada 2019-2020. L’acte s’ha celebrat almb pavelló Xavi Tondo i Volpini ple d’espectadors, que omplien la gradaria.

A dos quarts de cinc de la tarda, el Futsal Valls feia l’acte de presentació dels seus equips. Primer i per obrir boca, diferents equips de la base i escolars jugaven diferents partidets. Tot seguit, i amb la presència dels regidors d’esports dels ajuntaments de Valls i Puigpelat, des dels equips més petits del club, incloent els escolars, fins al sènior desfilaven per la pista del terreny de joc per a fer-se la fotografia d’equip. Amb tots els equips a la pista, s’acabava l’acte amb una fotografia conjunta.