//El CFS Vila-rodona rasca un punt meritori davant de l’Alcoletge B

El CFS Vila-rodona i el Futsal Valls tornaven a la competició després de l’aturada de festes, i ho feien amb resultats dispars.

El conjunt de Vila-rodona sumava un més que meritori empat -a casa- davant de l’Alcoletge B, segon classificat, en un partit igualat i que els dos equips van tenir opcions d’acabar emportant-se la victòria. Si inicialment era l’Alcoletge B qui es posava per davant en el marcador, al descans els locals marxaven per davant en el marcador (2-1). A la represa, el Vila-rodona augmentava distàncies fins el 4-2 (minut 30) però els visitants van reaccionar i empataven el partit a 4. En un darrer minut de partit molt emocionant, els dos equips marcaven per deixar el repartiment de punts (5-5).

Per altra banda, el Futsal Valls tenia un doble compromís en aquesta primera setmana de competició del 2020. El dia 11 jugava a la pista de l’Agramunt i el dia següent ho feia a Salou per recuperar el partit aplaçat de la novena jornada de lliga.

A Agramunt, l’equip vallenc perdia per 5-3 amb una mala primera part pel Futsal Valls que marxava 4-0 al descans. Al segon temps reaccionaven i entraven dins del partit, posant-se 4-3 però un darrer gol dels locals, dins de l’últim minut, assegurava la victòria pels locals.

El dia següent, el Futsal Valls visitava la pista del Salou B, rival directe per la permanència. Els vallencs van sumar una important victòria que els deixa empatats amb el Salou B a la classificació, en la plaça de descens no compensat. Victòria per 2-3 en un partit on els gols de Traguany, Martrat i Pell van decantar la balança.