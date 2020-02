//El CB Valls segueix en estat de gràcia

per | 23/02/2020 00:18 |

Això va de debó. El Club Bàsquet Valls va tornar a demostrar aquesta jornada que es troba en una línia clarament ascendent, tant de joc com de resultats, i suma la cinquena victòria de forma consecutiva, que els permet posar-se amb 12 victòries a la Lliga EBA després de guanyar a la pista del Badalonès.

El conjunt d’Oriol Pozo encadena la cinquena victòria consecutiva i es posa en cinquena posició a l’espera del partit de la UE Mataró que jugarà aquest diumenge davant del Castelldefels. Els de l’Alt Camp s’imposaven des del primer moment. Un 7-24 inicial deixava clar les intensions dels blancs-i-vermells, que posaven la directe, sense deixar opció al Badalonès, que s’ha vist superat per l’aspecte tant ofensiu com defensiu. S’arribava al descans amb un clar 25-38.

Els tretze punts de marge donaven molta confinaça als de Valls que seguien dominant el partit en el tercer quart, tot i que el parcial s’igualaria (19-18). Controlarien en tot moment. Vinós i Bergadà, amb 14 punts respectivament, lideraven l’atac d’un CB Valls que no patiria en cap moment per la victòria. Al final, el marcador acabava reflectint un clar 64-83, per a donar una victòria a un CB Valls que, quan resten 8 partits pel final de la lliga regular, segueix optant a tot.