//El CB Valls posa la directa i escombra el Cornellà al Joana Ballart

per | 15/02/2020 20:27 |

El Club Bàsquet Valls realitza el partit més complet de la temporada a EBA i aconsegueix una victòria contundent davant d’un Cornellà que començava el partit empatat a victòries amb el segon classificat i primer que marca zona de play-off d’ascens a LEB-2. L’equip de Valls escombrava al rival deixant-lo sense cap mena d’opció a la victòria, i de retruc, aconseguien guanyar el bàsquet average particular, recuperant els 26 punts del partit de la primera volta.

L’equip dirigit per Oriol Pozo allarga el seu estat de gràcia i suma la quarta victòria consecutiva de la temporada que els permet seguir a prop de la zona més alta, i els permet seguir optant a tot. I ho demostraven al Joana Ballart bloquejant gairebé des del primer minut a un rival directe.

Tot i el 0-4 en contra només començar el partit, el CB Valls aconseguia capgirar el marcador a través de triples. Dos de Sergi Doménech i un de Vinós, acompanyat dels punts de Rivas, deixava un primer parcial de 13-8 al marcador. Els barcelonins es veien amb problemes en atac i en defensa, no sabien frenar la inspiració vallenca. I els blancs-i-vermells començaven a obrir forat fins al 25-14 al final del primer quart.

L’inici del segon quart el CB Valls seguia amb aquesta tònica però veia com el Cornellà aconseguia abaixar de la barrera dels 10 punts però els locals, que tenien el suport de l’afició durant els 40 minuts tornaven a anotar un parcial favorable. JJ Miguel i Adrià Rivas lideraven l’equip en aquests minuts en defensa i l’equip -amb un inspiradíssim Vinós, que acabaria amb 28 punts anotats- posaria la primera gran avantatge en el marcador (42-23). L’equip, gràcies a un nou parcial de 13-5, posava el 55-28 al descans.

En els primers minuts de la represa quedava clar que el CB Cornellà no podria capgirar la situació. Tot i que el joc ofensiu vallenc baixava, els visitants no podien aproximar-se al marcador. Els vallencs aconseguien una màxima diferència quan doblaven en el marcador (66-33) i ara ja començaven a pensar en l’average. I s’entrava al darrer parcial de partit (74-44).

Trenta punts separaven ambdós conjunts. El Cornellà buscava retallar distàncies, per almenys fer-se amb l’average per si un cas a final de temporada. I es notava que els dos equips se centraven en aquest aspecte d’aquí a final del partit. En dues ocasions el Cornellà aconseguia situar-se a 26 punts però una tècnica en contra del Cornellà tornava a posar les coses al lloc. El CB Valls acabaria guanyant el partit per 30 punts i demostrar el seu bon moment que traspassa l’equip.