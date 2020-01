//El CB Valls no comença el 2020 amb bon peu

Pas enrere del Club Bàsquet Valls a la Lliga EBA en obrir el 2020 després de caure al pavelló Joana Ballart davant del JAC Sants. El conjunt d’Oriol Pozo no va estar còmode en cap moment del partit.

Començava la segona volta del campionat amb un duel que podia marcar alguna cosa a la classificació. Ara els vallencs se situen a tres victòries de la zona de play-off i a la zona mitjana de la taula.

En el partit no es veurien amb grans avantatges per a cap dels dos equips, tal com ho mostren els parcials. S’arribava al descans amb un igualat 42-43 (22-23 i 20-20). El tercer quart, i gràcies a l’encert d’homes com Tell o Ferran, els barcelonins seguien al davant en el marcador. L’actuació de Víctor Vinós (25 punts), amb una valoració de 39, quedava eixugada per la discreta actuació d’altres homes destacats de l’equip. Només Sergi Domènech arribava també a les dues xifres d’anotació (10 punts).

En un final de cara i creu, era el JAC Sants qui acabaria llegint millor el tram final i tindria més encert de cara a cistella. Els detalls van marcar una derrota, la segona consecutiva per als homes d’Oriol Pozo.