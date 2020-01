//El CB Valls fitxa la base boliviana Romina Rodríguez

per | 15/01/2020 21:12 |

El Club Bàsquet Valls fa oficial la incorporació de la base Romina Isabel Rodríguez, jugadora nascuda el 25 de gener del 1992 a la ciutat d’Oruro, Bolívia. Arriba després de la marxa de la canadenca Nicole Guilmore, que va decidir, aquest Nadal deixar el club vallenc per a tornar al seu país natal.

Romina Isabel Rodríguez Torrelio, és una jugadora de Bolívia amb experiència en lligues d’alt nivell, tant a l’Estat espanyol com al seu país. El 2006 fou nomenada com a una de les tres millors jugadores cadets de Sud-amèrica. Millor jugadora de Bolívia el 2009 en la seva categoria, també fou aquell any la màxima anotadora nacional.

El 2010 va tornar a ser la millor jugadora de Bolívia en la seva lliga, així com la màxima anotadora. El 2009 fou la millor anotadora i assistent de la Lliga Superior boliviana. Des del 2017 capitana de la selecció nacional de Bolívia. El 2018 va aconseguir amb la seva selecció la medalla de plata en els Jocs Sud-americans de Cochamba.

La temporada passada va jugar amb el Boet Mataró a Lliga Femenina-2, on va jugar una mitjana de 18 minuts per partit, va anotar 8,4 punts de mitjana, i una efectivitat del 59,5% en tirs de dos punts i un espectacular 81% d’efectivitat en tirs lliures. Enguany estava jugant en el seu país.

La jugadora ja es troba amb el grup i podrà ser alineada pel pròxim partit del Club Bàsquet Valls, que serà aquest dissabte (18h) al Joana Ballart davant del Joviat, cuer de la categoria.