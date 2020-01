//El CB Valls es refà a Saragossa

per | 18/01/2020 23:26 |

El Club Bàsquet Valls aconsegueix una victòria per a refer-se dels darrers dos entrebancs a la lliga EBA. Els jugadors entrenats per Oriol Pozo marxaven de Saragossa per sumar la vuitena victòria de la temporada, en un partit que s’acabava decidint als últims instants del partit.

El CB Valls aconseguia mínimes avantatges en els primers minuts de partit, per marxar al final dels primers deu minuts de partit qutre punts per sobre (14-18). Al segon temps, amb intervals per uns i altres, es mantenia la igualtat entre els dos equips, i al descans el resultat era d’empat. 32-32.

A la represa, els de l’Alt Camp aconseguien enfortir la defensa. Els aragonesos s’encallaven en atac i només podien anotar 12 punts. El CB Valls, sense uns millors registres, marxarien al final del tercer quart, quatre punts per sobre en el marcador (44-48). Seria en el darrer quart quan el partit s’acabaria decidint. Se seguia amb parcials baixos. El CB Valls treballava la victòria des de la defensa, i amb un final ajustat, els blancs-i-vermells assolien la victòria (60-65).