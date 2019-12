//El CB Valls buscarà marxar de vacances amb una darrera victòria

L’equip d’EBA necessita que arribi l’aturada nadalenca per aconseguir recuperar diferents jugadors que arrosseguen molèsties. Després de tretze jornades intenses, Pozo veu com diferents dels seus homes arriben amb pinces a la meitat de la temporada.

De fet, Adrià Rivas serà baixa segura de cara al partit contra el Bianya Roser d’aquesta jornada 13 de lliga, i altres jugadors arriben amb molèsties i tocats. Però només queda un partit i la plantilla no tornarà a competir fins al pròxim 12 de gener. Tres setmanes per fer una nova posada a punt de l’equip per disputar el 50% de lliga regular que queda per jugar.

El CB Valls jugarà diumenge a la pista del Bianya Roser a partir de dos quarts d’1 del migdia, un equip que tot i ser cuer presenta molta perillositat. I és que una victòria local també ajustaria molt la zona baixa, on els quatre darrers classificats es troben a una sola victòria de marge.

Pozo no vol sorpreses en un camp que qualifica de complicat, però on sap que una victòria “provaria bé a un equip que busca encadenar la segona victòria”. I volen donar continuïtat al joc d’un equip que, a poc a poc, va creixent quant a joc.

L’equip està a una sola victòria d’atrapar el grup que ara mateix ocupa places de play-off d’ascens, un grup conformat per Sant Adrià, Cornellà, Mollet i Mataró. I els vallencs, empatat amb Badalonès i Salou, amb set victòries, volen marxar de vacances nadalenques enganxats a aquesta zona alta per tal d’afrontar una segona volta amb moltes coses a dir, i el que és important, amb ganes de competir per un repte il·lusionant.