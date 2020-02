//El CB Valls assalta la pista de l’UBSA

per | 01/02/2020 20:58 |

El Club Bàsquet Valls aconsegueix la victòria a la pista del UB Sant Adrià en una nova jornada de la Lliga EBA i aconsegueixen per primera vegada aquesta temporada encadenar tres victòries de forma consecutiva.

En un duel molt disputat, i que es decidia al tram final, l’equip dirigit per Oriol Pozo aconseguia superar a un dels rivals de la zona alta de la classificació, gràcies al treball conjunt d’equip que li permet sumar una victòria de mèrit.

Els vallencs aconseguien marxar al final del primer quart amb avantatge en el marcador. Tres punts amunt (22-25) per seguir manant a l’electrònic durant el segon quart. Així marxaven al descans amb avantatge de vuit punts (37-45).

L’equip aguantava la pressió dels locals, que buscaven reduir distàncies. Després del tercer quart, on els blancs-i-vermells seguien per davant en el marcador (parcial de 18-21), s’obria el darrer quart amb un avantatge d’11 punts. Aquí, l’UBSA collava i molt, i frenava l’atac vallenc. Els d’Oriol Pozo aguantaven l’embranzida local per a acabar emportant-se la victòria (78-81).