//El BTT Valls es reinventa

El Club BTT Valls presenta nova junta i busca fer un pas endavant com a club. Per això l’entitat esportiva vallenca es reinventa i volen fer un nou pas. En aquest sentit, el club crearà noves seccions, com la d’enduro que ja es troba en marxa o la de secció de carretera o BMX, que estan en elaboració.

En un acte realitzat a l’Hotel Class de Valls el passat divendres 7 de febrer, el club presentava la renovació de la junta directiva, que està encapçalada per Carlos Requena com a president i Ramon Arbiol com a vicepresident. La junta la completen Joan Ramon Prats (secció carretera), Blanca Cortijo ( secció enduro) i Rosa Colet (secretaria). Durant la presentació, s’ha donat a conèixer també la nova equipació del club.

La intenció del club és, tal com explicaven en roda de premsa “la de crear seccions per fer-nos més visibles i atraure a més gent al club i donar a conèixer la ciutat de Valls per les diferents formes que tenim, tant en sortides com a carreres com també marxes cicloturistes”.