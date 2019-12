//Derrota inesperada del CB Valls a la pista del cuer d’EBA

El sènior d’EBA del Club Bàsquet Valls sembla que no té forma d’aconseguir encadenar tres victòries consecutives, una fita que no aconsegueix les últimes dues darreres temporades. Els jugadors d’Oriol Pozo perdien a la pista del Bianya Roser per tancar l’any 2019 i marxen de vacances nadalenques amb la sensació de deixar escapar una bona ocasió per seguir a una sola victòria de la zona alta de la taula classificatòria.

El partit començava amb una clara voluntat dels atacs a imposar-se a les defenses. Ni uns ni altres trobaven la tecla en tasques defensives. El 25-25 del primer quart deixava clar que el domini era altern i que els dos equips miraven més d’anotar que de defensar. El segon quart no canviaria molt, encara que sí que les defenses s’ajustaven més. Però seguia la igualtat al marcador, però era el Bianya Roser, un cuer que només havia guanyat fins al moment dos partits de lliga, qui aconseguia marxar al descans dos punts per sobre (46-44).

Al tercer quart el Club Bàsquet Valls aconseguia situar-se per sobre del marcador, sobretot gràcies als punts de Bergadà (18) i Roger Riu (13), i passaven a governar el marcador, però amb avantatges curtes. Així, els primers 30 minuts s’acabaven amb el marcador de 63-67. Ja al darrer quart, el CB Valls va patir molt en atac. Es quedava sense idees i es bloquejava. Només 10 punts en 10 minuts va fer que els locals, que tampoc van tenir un gran encert (16 punts) poguessin capgirar el marcador, i endur-se, in extremis la victòria.

Amb aquesta derrota, el Club Bàsquet Valls tanca la primera volta del campionat en sisena posició amb 7 victòries i 6 derrotes a dues victòries dels llocs de play-off d’ascens a Leb-2.