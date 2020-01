//CB Valls: oberts a tot l’any 2020

Si s’analitza com es va iniciar el 2019 per al CB Valls i com s’ha acabat, es veu una projecció notable del primer equip, que milita a la lliga EBA.El començament d’any no va ser gens positiu. El club es trobava en un moment de dubtes i el primer equip patia per sortir de la zona mitjana-baixa de la classificació.

Si a finals de gener Canals anunciava que no continuaria en el càrrec la temporada següent, els mals resultats, tres derrotes consecutives i la derrota davant del Calvià al Joana Ballart van acabar les cinc temporades de Canals dirigint el primer equip, al qual havia aconseguit fer passar de Primera Catalana a EBA en poques temporades. Les sis victòries en setze partits, però sobretot la sensació que l’equip naufragava, va provocar el divorci entre direcció esportiva i cos tècnic. I arribava un vell conegut, Jordi Balaguer, per intentar tornar la tranquil·litat. Ho va fer, però a mitges. Va costar segellar la permanència matemàtica, que arribava a l’abril.

A l’estiu va tocar fer foc i brasa nova. Nou cos tècnic i plantilla pràcticament renovada en la seva totalitat. Arribava Oriol Pozo, procedent del Salle Reus. Un tècnic jove però amb les idees clares i molta projecció. Amb ell, un carrusel de jugadors procedents del Pardinyes lleidatà, i pocs jugadors van continuar. I es recuperava Llagostera, que durant el curs passat havia abandonat la disciplina blanc-i-vermella.

El nou projecte era clar: joventut, amb alguna pinzellada de veterania però sobretot competitivitat i il·lusió. I l’equip lluitaria tota la primera volta per mantenir-se a la zona mitjana-alta d’EBA, deixant els dubtes i la incertesa de lluitar per la zona mitja-baixa.

Les aspiracions al play-off: reals, però cal més regularitat

La igualtat que es respira a la categoria provoca que els llocs de play-off d’ascens no siguin una utopia per a un gruix important d’equips que militen a la zona mitjana-alta. Entre ells un CB Valls que si bé és cert que s’hi troba a tan sols dues victòries, li falta solvència. No ha pogut encadenar al llarg de la temporada més de dues victòries seguides, fet que l’ha acabat frenant a l’hora de fer el salt a la classificació. Sovint, la joventut i falta d’experiència en part de la plantilla ha acabat sent un hàndicap per poder amarrar alguna victòria més, com les de Castelldefels o Roser.

Però l’aposta de Pozo és clara. Joventut, bon bàsquet i competitivitat: tres ingredients que vol que sigui l’ADN d’un equip que dona unes pinzellades més del que se li espera de cara al futur. Encara cal drenatge, i tot i els inconvenients en forma de lesió i molèsties d’alguns homes importants, l’equip hauria d’estar preparat per, després de l’aturada, començar a oferir la seva millor versió.

Com ha afirmat en més d’una ocasió el tècnic del CB Valls, el pensament d’entrar al play-off en aquest primer any de projecte no hi és, però ningú pot amagar que si l’equip s’hi troba en el segon tram de temporada, es lluitarà per assolir aquest repte.