//“Vam començar com un grup d’amics”

Amb un intens cap de setmana, els cantaires de la Coral Terpsícore ha encetat els actes de la commemoració dels trenta anys de la formació musical. Els concerts de Nadal enceten una celebració que inclou, entre d’altres, una exposició al pati de Sant Roc, una estada a Itàlia el proper mes de maig i un concert de jazz i gòspel, també al maig.

El proppassat cap de setmana ha estat especialment intens per a la coral que dirigiu, amb tres concerts de Nadal. És aquest l’inici dels actes del 30è aniversari de l’entitat?

Podem dir que sí. Ara queda pendent tota una sèrie d’activitats per continuar amb aquesta celebració. El dia 12 de gener anirem a l’església de Sant Joan de Vilassar de Mar, on tornem una visita que ens va fer aquesta coral. Serà un concert mixt amb quatre cançons de Nadal i tres cançons variades. Cantarem conjuntament amb l’altra coral, que també cantarà set cançons i farem dues cançons de cant comú.

El 16 de febrer farem la calçotada, que compartirem amb la Coral La Girada del barri de la Girada de Vilafranca del Penedès i un concert mixt a l’església del Lledó.

A més, del 8 al 19 d’abril al pati de Sant Roc, inaugurarem l’exposició retrospectiva de la coral.

De l’1 al 4 de maig, tenim previst un viatge a Itàlia, a la regió del Vèneto. A part de les visites turístiques que s’estan preparant hi farem també dos concerts. El 31 de maig farem el concert del 30è aniversari, que començarem a preparar després de les vacances de Nadal. Serà amb una banda de jazz que es formarà pera aquest concert, amb músics professionals molt bons de la demarcació. En la primera part del concert actuaran ells i hi haurà una segona part d’actuació conjunta entre ells i nosaltres. Després de la trobada de corals farem el dinar de cloenda del curs.

Sou director de la coral des dels seus inicis. Podeu explicar com van ser aquests inicis?

La idea va sorgir quan la Coral Infantil Cors Alegres es preparava per celebrar el seu 20è aniversari. Els pares dels nens que cantaven en aquest moment, un grup molt ben avingut i molt actiu, van proposar de cantar algunes cançons. El grup es va ampliar als excantaires. La idea va tirar endavant i necessitaven un director i m’ho van venir a dir a mi. Jo als 11 anys vaig entrar a cantar a la Coral Infantil i quan es va formar la Coral Espinavessa també vaig incorporar-m’hi, i a finals de la dècada dels setanta vaig dirigir algunes cançons amb aquesta coral. Aquest grup d’amics preteníem interpretar cançons molt senzilles. La veritat és que vam funcionar molt bé i cantàvem cançons a diverses veus. L’objectiu era fer aquest concert i desfer-nos. En aquest concert també hi havia la Coral Espinavessa, que també va sorgir de Cors Alegres. La gent s’ho va passar bé i uns quants membres del grup em va venir a veure per si podríem reprendre els assajos i aquell any per Nadal vam ver un concert també amb la Coral Infantil i l’Espinavessa, encara com a coral de pares i excantaires. Com que la cosa anava de debò vam decidir fer una coral i va sorgir el nom de Terpsícore i l’1 de juliol de 1990 en el concert de fi de curs de Cors Alegres, en què ens vam colar i ens vam presentar oficialment.

Els objectius d’aquests trenta anys han variat molt?

L’objectiu fundacional —i continua sent-ho— era passar-ho bé cantant. I d’aquí ràpidament va sorgir el nostre lema, “El goig de cantar”. Després, el que a mi m’ha preocupat és mantenir l’equilibri entre passar-ho bé cantant (la gent ve a assajar a la nit després de treballar i és una activitat d’esplai) i que hi hagi un mínim de qualitat de cara al públic. Intentem combinar això i que el nivell musical vagi en augment. Al principi, com vam veure que teníem algunes limitacions, convidàvem directors de fora que jo coneixia i ens tancàvem un cap de setmana en un alberg per treballar cançons i tècniques. Així vam millorar molt la part tècnica de la coral, i segueix sent així. Cada vegada el llistó és més alt, però continuem pensant que hem de cantar bé, hi dediquem moltes hores i esforç i entre nosaltres hi ha molta harmonia. És una coral en què la gent està molt bé avinguda. El gran repte és mantenir aquest equilibri i que la gent gaudeixi del que fa.