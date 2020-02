//“Qui millor que la gent de Valls per elaborar l’autèntica calçotada?”

Els vallencs Ismael i Alba Bautista Pérez són dos germans que fa uns mesos van obrir un restaurant al passeig de Las Yeserías, al centre de Madrid. Des de diumenge, ofereix l’autèntica calçotada de Valls amb productes que demanen a la capital de l’Alt Camp i arriben a Madrid. La resposta del públic és gran i entren al restaurant per conèixer i degustar aquest àpat tan nostre.

Has treballat en el món de la restauració des de sempre?

Sí. Vaig començar als setze anys treballant al restaurant del pare, El Horizonte, a la carretera de Puigpelat. Després em vaig traslladar a Madrid, on em varen cridar, per començar en el món de la cocteleria i cafeteria. Sempre m’ha agradat aprendre coses noves i innovar. De Madrid vaig anar a Suïssa, i a la tornada faig cap de nou a Madrid, a un restaurant de més categoria. A partir d’aquí vaig muntar el nostre restaurant, Sombrero en Ascuas.

Per què aquest nom?

“Sombrero” fa referència al món pagès i als productes que traiem de la nostra terra. També fa referència a la cuina mediterrània. No vam buscar aquest nom sinó que va sortir. Vam buscar un nom una mica diferent del que trobem en aquest món de la restauració. Volíem un nom quelcom diferent i que tingués una mica de ganxo.

Concretament, on està emplaça el teu restaurant?

Som al passeig de Las Yeserías, concretament al número 7, al costat de Pirámide i Madrid

Río, al centre de la capital de l’Estat.

Quan vau obrir aquest restaurant?

Ens el vam quedar a principis de juny de l’any passat, 2019, i el dia 19 de juliol vam obrir portes.

Quan fas al·lusions al Sombrero en Ascuas parles en plural. Hi ha una altra persona?

Sí, la meva germana petita, Alba. El negoci el portem entre tots dos. Com tots dos vam néixer a Valls, van decidir portar a Madrid la cuina catalana.

Considereu que sou els ambaixadors de la calçotada típica de Valls a Madrid?

Diumenge passat vam començar a fer calçotades amb molt d’èxit. Vam tenir tot el restaurant reservat. La veritat és que la gent comença a fer les seves reserves entre setmana i els caps de setmana. Tenim molt d’èxit. Fem la calçotada tradicional: llonganissa amb fesols, carn de xai, carxofes, crema catalana i cava català. A més, estem donant a conèixer la calçotada i els nostres clients estan intrigats sobre com és aquest àpat. Molts pregunten si és un porro i els dic que és una ceba dolça. També hem fet vídeos per donar a conèixer què són els calçots. Qui millor per fer l’autèntica calçotada que la gent de Valls? A Madrid també hi ha altra gent que porta anys fent calçotades. Investigant una mica, uns són de Lleida, un altres de Barcelona. Nosaltres vam viure de primera mà la Gran Festa de la Calçotada i tant la meva germana com jo sempre hem treballat en calçotades.

Els calçots d’on els traieu?

Ens els porten de Valls etiquetats amb la IGP Calçots de Valls. La resta dels productes de les

nostres calçotades també provenen de la ciutat d’origen dels calçots. Els demanem i ens els porten.

Quina és la teva tasca al restaurant?

Estic a la sala i a la barra i en porto la gerència.

I l’Alba?

Està a la cuina i s’encarrega d’elaborar les calçotades.